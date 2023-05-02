Общество 02 мая 2023, 18:59 Вице-президент «Опоры России» Максимов: закон о «российской полке» отследит число отечественной продукции в магазинах

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Новый законопроект о так называемой российской полке обяжет торговые сети выяснить соотношение иностранных и отечественных товаров в магазинах. Об этом сообщил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта по торговле, цель такого закона также заключается в том, чтобы обратить внимание покупателей на отечественную продукцию.

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При этом Максимов отметил, что у россиян уже давно сформировался спрос на товары местных производителей.