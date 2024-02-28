28 февраля 2024, 17:47
Вице-президент «Опоры России» Максимов: IKEA сможет найти нишу в РФ, если решит вернуться
Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заявил, что списать торговую марку IKEA из менталитета граждан РФ достаточно сложно. Люди интуитивно тянутся к доступным ценам и понятному качеству, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.
По его мнению, компания сможет найти свою нишу в случае возвращения в Россию.
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«Например, в плане модульных шкафов и кухонь IKEA получила бы место на рынке», — высказался специалист.
Он добавил, что у любого конкурентоспособного бизнеса есть свой покупатель, который так просто не исчезнет за два года.
Бизнес
IKEA
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