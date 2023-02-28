Общество 28 февраля 2023, 18:30 Вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер рассказал о росте деловой активности в России и Китае

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Деловое сотрудничество между Россией и Китаем стремительно набирает обороты. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент «Опоры России», председатель комитета по транспорту Глеб Киндер.

По его словам, партнеры двух стран осознают необходимость личных встреч. Это может спровоцировать рост цен на авиаперевозки. Также, предположительно, увеличится и пассажиропоток.

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«Активность очень высокая, такой никогда не было, даже в допандемийные годы. Те отрасли, предприятия которых никогда не работали с китайской стороной, сейчас начинают это делать или уже работают», — объяснил он.

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