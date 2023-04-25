Общество 25 апреля 2023, 15:39 Вице-президент Московского общества защиты животных осудил закон об усыплении бездомных собак

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Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре с ИА НСН прокомментировал возможное одобрение законопроекта об усыплении бездомных собак регионами. По его словам, если его примут, то российские власти распишутся в своей неспособности решать простые проблемы.

«Мне не совсем понятно, каким образом возможно его принять, поскольку это закон по предметам совместного ведения. Дается стандартное время на поправки к нему. Непонятно, к чему такая спешка, хотя, судя по статистике и объективным данным, о резком ухудшении ситуации говорить не приходится», — добавил зоозащитник.

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Горячев отметил, что при наличии богатого и сильного государства власть не может справиться с элементарной проблемой. Он призвал не принимать решение о судьбе бродячих собак на основе мнения регионального электората.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» и «Новых людей», который предполагает, что регионы смогут получить право на усыпление собак, которые нападают на людей.