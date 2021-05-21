Вице-президент LEGO заявил, что ЛГБТК+ набор не будут продавать в РФ

Вице-президент и генеральный директор LEGO в РФ и странах СНГ Даниела Кавинатто сообщила, что компания не собирается продавать в нашей стране конструктор серии Everyone is Awesome («Все прекрасны»). Наборы посвящены ЛГБТК+ сообществу, написала «Газета.ru».

«В июне мы фокусируемся на других запусках», — отметила она.

В других странах серия Everyone is Awesome поступит в продажу 1 июня. Несколько фигурок набора окрашены в цвета радужного флага, а другие имеют светло-голубой, белый, розовый цвета. Помимо этого, есть черная и коричневая фигурки.

Дизайнер работы Мэтью Эштон пояснил, что лишь у одного персонажа из набора конкретизирован пол.