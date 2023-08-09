Общество 09 августа 2023, 16:16 Вице-президент Гильдии риелторов Апрелев усомнился в том, что государство введет компенсацию за расходы на съемное жилье

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение о том, что государство может начать выплачивать парам субсидии в размере до 30% от стоимости аренды жилья.

По словам эксперта, предложение не ново, однако реализовать его на практике вряд ли удастся. Связано это с тем, что категория получателей субсидий является слишком широкой.

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«Предложение не ново, то есть уже очень много копий сломали министерства и ведомства федеральные, предлагая различные схемы легализации сделок на рынке жилья», — сказал Апрелев.

Ранее СМИ сообщили, что инициатором предложения по компенсации платы за арендное жилье выступило федеральное агентство «Этажи».