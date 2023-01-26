Общество 26 января 2023, 16:46 Вице-президент АТОР оценил ситуацию с возможным снижением цен на путевки после обнуления НДС для туроператоров

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Освобождение туристических операторов от уплаты НДС поспособствует снижению цен на путешествия по России. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, в среднем людям необходимо потратить около 45 тысяч рублей на путешествие по России.

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При отмене НДС для туроператоров цена на путевки подешевеет примерно на три тысячи рублей, что позволит россиянам почаще в свой отпуск путешествовать по стране.