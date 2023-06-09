09 июня 2023, 17:07
Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что россияне вряд ли откажутся от поездок в Египет после нападения акулы
Российские туристы имеют высокую толерантность к негативным событиям, поэтому через неделю или 10 дней они могут снова покупать путевки в Египет. Об этом сайту телеканала «Звезда» сказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.
По его словам, если не будет повторения инцидента в ближайшее время, то люди очень быстро забудут об опасности акул и начнут планировать свой отдых. Тем более, что несчастные случаи с туристами происходят повсеместно, просто не имеют такого общественного резонанса.
Реклама
«Если не происходит повторение чрезвычайных происшествий, мы видим, что российские туристы имеют высокую толерантность к негативным новостям. Через неделю или 10 дней они возвращаются к нормальному бронированию направления», — отметил Артур Мурадян.
Туризм
Реклама
Реклама