Общество 09 июня 2023, 17:07 Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что россияне вряд ли откажутся от поездок в Египет после нападения акулы

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Российские туристы имеют высокую толерантность к негативным событиям, поэтому через неделю или 10 дней они могут снова покупать путевки в Египет. Об этом сайту телеканала «Звезда» сказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

По его словам, если не будет повторения инцидента в ближайшее время, то люди очень быстро забудут об опасности акул и начнут планировать свой отдых. Тем более, что несчастные случаи с туристами происходят повсеместно, просто не имеют такого общественного резонанса.

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«Если не происходит повторение чрезвычайных происшествий, мы видим, что российские туристы имеют высокую толерантность к негативным новостям. Через неделю или 10 дней они возвращаются к нормальному бронированию направления», — отметил Артур Мурадян.

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