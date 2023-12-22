Общество 22 декабря 2023, 13:32 Вице-президент АТОР Мурадян: испорченный отпуск может спасти только страховка от невыезда

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Пограничники стали стали отбирать загранпаспорта путешественников из-за опечаток. Вернуть деньги за испорченный отпуск можно будет только в случае купленной заранее страховки от невыезда, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян ИА НСН.

По словам эксперта, изымать документы начали после вступления в силу нового закона «О едином перечне оснований недействительности паспортов». Новые правила особенно ударят по фамилиям и именам с буквами «ё» и «й», а также по молодоженам.

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Мурадян добавил, что обвинить МВД в ошибках не получится, замена загранпаспорта паспорта займет не меньше 35 дней.