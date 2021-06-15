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    15 июня 2021, 15:50

    Вице-президент АТОР: черноморское побережье «перегрето» из-за большого количества туристов

    Артур Блянихов

    Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал Life о нынешней ситуации на черноморских курортах.

    Вице-президент АТОР: черноморское побережье «перегрето» из-за большого количества туристов

    «Черноморское побережье однозначно сейчас перегружено. Мне даже больше нравится термин „перегрето“», — подчеркнул собеседник издания.

    Отмечается, что в пиковый сезон на южных курортах страны не хватает отелей уровня «четырех-пяти звезд». Горин посоветовал обратить внимание на гостиницы с двумя-тремя звездами, где предложений гораздо больше, а спрос такой же высокий.