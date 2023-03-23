Общество 23 марта 2023, 12:27 Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, когда туристы смогут полететь в Китай

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Первые групповые туры из России в Китай и наоборот, вероятно, запустят уже в мае. Об этом News.ru рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, в настоящее время туры уже начали продавать. Пока россиянам придется получать визу по прилету в Китай.

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Ранее для организованных туристических групп действовал особый безвизовый режим. Страны планируют вернуться к нему в ближайшее время. Пока настраивают ряд механизмов взаимодействия.

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«Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово, со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров», — отметил Артур Мурадян.

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