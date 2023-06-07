Общество 07 июня 2023, 11:50 Вице-президент АТА Мкртчян посоветовал россиянам ежедневно мониторить цены на авиабилеты

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На сегодняшний день ценообразование на рынке авиаперевозок не поддается прежним правилам, поэтому стоимость авиабилетов необходимо мониторить каждый день. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, сейчас в этой отрасли наблюдается полная чехарда, зачастую стоимость билетов снижается ближе к дате вылета. Цены меняются непредсказуемо, постоянный мониторинг поможет купить билет с наибольшей выгодой.

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Мкртчян также посоветовал сразу же покупать авиабилет при резком тренде на снижение стоимости на запланированный рейс.