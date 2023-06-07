07 июня 2023, 11:50
Вице-президент АТА Мкртчян посоветовал россиянам ежедневно мониторить цены на авиабилеты
На сегодняшний день ценообразование на рынке авиаперевозок не поддается прежним правилам, поэтому стоимость авиабилетов необходимо мониторить каждый день. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в эфире радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, сейчас в этой отрасли наблюдается полная чехарда, зачастую стоимость билетов снижается ближе к дате вылета. Цены меняются непредсказуемо, постоянный мониторинг поможет купить билет с наибольшей выгодой.
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Мкртчян также посоветовал сразу же покупать авиабилет при резком тренде на снижение стоимости на запланированный рейс.
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