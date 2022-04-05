Вице-президент АТА Мкртчян объяснил, в каком случае могут снизиться цены на авиаперелеты

После решения премьер-министра о снятии коронавирусных ограничений на международные перелеты, дать добро должна и Росавиация. Только в этом случае можно говорить о снижении цен на перелеты. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, сообщила радиостанция Sputnik.

«Если Росавиация даст разрешение на неограниченное количество полетов, мы будем ждать снижения цен, причем существенного — не просто на пять-десять процентов, а минимум на 25 процентов», — отметил он.

При этом речь должна идти не только о неограниченном количестве регулярных, но и чартерных рейсов.

Мкртчян отметил, что задача заключается в том, чтобы Росавиация разрешила летать иностранным компаниям под иностранными флагами, поскольку существует нехватка дальнемагистральных российских самолетов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будут сняты коронавирусные ограничения, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и 52 странами.