Вице-президент «Альфы» назвал настоящими мужчинами полицейских, обезвредивших пермского стрелка

Бывший подполковник ФСБ, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» обсудил с порталом Life действия сотрудников полиции, которым удалось обезвредить пермского стрелка.

По словам Филатова, полицейские очень грамотно вошли в ситуацию. Один страж правопорядка помогал людям с эвакуацией, а второй умело произвел выстрел, ранив нападавшего.

«Они молодцы. Они чужую работу сделали на отлично. <…> Они поступили как настоящие мужчины. Они повели себя храбро и мужественно», — обозначил собеседник издания.