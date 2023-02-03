Общество 03 февраля 2023, 17:06 Вице-премьер Трутнев: в 2023 году перед Дальним Востоком стоит задача инновационного развития

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В 2023 году Дальний Восток ждет резкое инвестиционное развитие. Об этом сообщило издание dvlife.ru со ссылкой на слова вице-премьера России, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Во время посещения Владивостока он заявил, что в ближайшем будущем будет подготовлена программа реновации городов Дальнего Востока и программа развития высокотехнологичных производств в регионе, написала «Политика сегодня».

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На Дальний Восток по системе северного завоза будут доставляться товары первой необходимости, лекарства, продукты, строительные материалы по сниженным ценам.

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