Вице-премьер Трутнев назвал нецелесообразным создание новых городов на Дальнем Востоке

Строительство новых городов на Дальнем Востоке является нецелесообразным. Сейчас нужно привести в порядок уже существующие населенные пункты, заявил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности», — сказал Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

В качестве примера он привел город Циолковский, который появился из-за нужд космодрома. По словам вице-премьера, необходимо привести в порядок уже существующие города. В такой работе нуждается Владивосток, а также Хабаровск, Анадырь, Магадан и Благовещенск.

«Поэтому, мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих», — подчеркнул полпред президента в ДФО.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. Для этого рядом с Владивостоком хотят построить новый населенный пункт, а к агломерации присоединить город Артем.