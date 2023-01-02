Общество 02 января 2023, 14:19 Вице-премьер Оверчук осуществил самое сокровенное желание ребенка из Подмосковья Вице-премьер Оверчук выполнил мечту мальчика из Подмосковья посетить фабрику мороженого

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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук исполнил новогоднее желание мальчика из Московской области Сергея посетить фабрику мороженого. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Сереже на фабрике показали процесс производства вкусного лакомства и угостили пломбиром. После экскурсии Оверчук вручил ребенку набор машинок.

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«Спасибо за вкусное мороженое и рассказ о фабрике, очень познавательно», — поблагодарил сотрудников фабрики вице-премьер.

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Члены правительства в рамках акции активно исполняют новогодние желания детей.

Например, глава МИД России Сергей Лавров осуществил мечту московского мальчика Максима побывать внутри подводной лодки, а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сводил девочку Марину в цирк на Цветном бульваре.

Глава кабмина Михаил Мишустин в качестве подарка вручил новый теннисный стол мальчику из Краснодарского края Рамину Павленко, писали «Невские новости».