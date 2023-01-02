02 января 2023, 14:19
Вице-премьер Оверчук осуществил самое сокровенное желание ребенка из Подмосковья
Вице-премьер Оверчук выполнил мечту мальчика из Подмосковья посетить фабрику мороженого
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук исполнил новогоднее желание мальчика из Московской области Сергея посетить фабрику мороженого. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Сереже на фабрике показали процесс производства вкусного лакомства и угостили пломбиром. После экскурсии Оверчук вручил ребенку набор машинок.
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«Спасибо за вкусное мороженое и рассказ о фабрике, очень познавательно», — поблагодарил сотрудников фабрики вице-премьер.
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Члены правительства в рамках акции активно исполняют новогодние желания детей.
Например, глава МИД России Сергей Лавров осуществил мечту московского мальчика Максима побывать внутри подводной лодки, а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сводил девочку Марину в цирк на Цветном бульваре.
Глава кабмина Михаил Мишустин в качестве подарка вручил новый теннисный стол мальчику из Краснодарского края Рамину Павленко, писали «Невские новости».
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