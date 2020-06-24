Вице-премьер объяснил, когда Россия восстановит авиасообщение с другими странами

По словам Борисова, возобновить международное авиасообщение для россиян будет возможно, когда обстановка в стране стабилизируется.

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — пояснил вице-премьер. При этом точные даты Борисов не назвал.

Ранее россиянам назвали примерные сроки, когда жители страны смогут провести отпуск за границей. Тогда речь шла о том, что международный туризм станет доступен уже в третьем квартале 2020 года. Сейчас границы открыты только внутри Евросоюза. С 1 июля будут открыты и внешние границы для некоторых стран из списка, в который Россия не попала.

Границы остаются открытыми для тех граждан, которые работают или учатся за рубежом. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня. Приехать в Россию также могут иностранцы, у которых здесь родственники, нуждающиеся в уходе.

Однако российские курорты для туристов постепенно открываются и готовят скидки для отдыхающих. По прогнозам специалистов, в 2020-м цены на отдых в России будут ниже, чем в прошлом году.