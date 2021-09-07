Вице-премьер Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни

Сейчас у Чечни наблюдаются позитивные перспективы развития. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Новак. Он также рассказал о планах оказать поддержку девяти новым инвестиционным проектам, в том числе и на правительственном уровне.

Накануне Новак прибыл в Чечню и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

«Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные, не только перспективы, но и фактическое развитие, которое здесь происходит, потому что мы видим, что реализуются очень серьезные программ», — процитировало его слова РИА «Новости».

Речь идет о проектах социально-экономического развития, о реализации крупных инвестиционных проектов, строительстве инфраструктуры и электроэнергетических объектов. Новак сообщил, что девять проектов будут взяты в проработку, чтобы оказать поддержку на правительственном и федеральном уровне.

Вице-премьер обратил внимание на то, что инвестиционные проекты станут источником роста и повышения качества жизни местных жителей. Благодаря этим проектам появятся новые рабочие места.

Ранее Новак сообщил, что российское правительство не видит пока риска повышения внутренних цен на топливо.