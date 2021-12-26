Вице-премьер Хуснуллин рассказал о повышении тарифов ЖКХ в 2022 году

Рост тарифов ЖКК будет ограничен 4% в год. Но главная проблема — повышение стоимости на строительные материалы, из-за этого фактора будет проводиться меньше ремонтов. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По словам премьера, в 2020 году тарифы ЖКХ в среднем по стране подросли на 3,1%, а в 2021 году был заложен рост на 4%. Он сказал, что надежность жилого фонда все равно снизится из-за того, что уровень инфляции составляет выше ростов тарифов ЖКХ — 8%.

«Станет меньше ремонтов. Их попросту не на что будет делать. Следовательно, надежность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет. Что же тут хорошего?» — задается вопросом Хуснуллин.

Он добавил, что решение об установке потолка на рост тарифов в 4% является правильным, но фактическое количество ремонтов все равно сократится, поскольку сильно подорожали строительные материалы.

«Если не наведем порядок в ЖКХ, и стройку не поднимем. Не сможем подключиться к сетям, не будет нужных мощностей, не выдержим нагрузку по инженерной инфраструктуре. Зато вырастет абсолютно справедливое недовольство жителей качеством услуг», — сказал Хуснуллин.

Премьер добавил, что уже готовит предложения правительству о том, как можно привести отрасль ЖКХ в надлежащее состояние.