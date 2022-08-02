Вице-премьер Хуснуллин озвучил тенденции рынка недвижимости в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в этом году в России может упасть спрос на недвижимость. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

По словам Хуснуллина, правительство готово принять своевременные меры для защиты рынка и ввести дополнительную поддержку, а также продлить льготную ипотеку.

Сейчас снижение спроса на жилье на 10-20% соответствует современным реалиям рынка, поэтому «ничего страшного» в данном явлении нет, добавил вице-премьер. Однако в случае дальнейшего снижения спроса власти начнут реагировать, написали «Дни.ру».

Хуснуллин считает, что в России можно начать выдавать кредиты на недвижимость на 25 лет под 7% при первоначальном взносе 15% от стоимости жилья.