Вице-премьер Голикова: в России не введут новый локдаун

Новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом в России вводить не собираются. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — подчеркнула она в комментарии РИА «Новости».

Ранее о том, что оснований для введения локдауна в России нет, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также о том, что в стране не собираются вводить новых ограничений, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что решение о тех или иных мерах в регионах принимают местные власти исходя из эпидемической обстановки на местах.

За минувшие сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также было зафиксировано 887 смертей пациентов с ковидом. Россиян призывают активнее вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, минимум один компонент препарата против COVID-19 в стране получили уже более 49 миллионов человек, сообщало РИА ФАН.