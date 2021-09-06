Вице-премьер Голикова предупредила о хаосе в случае отмены МРОТ

Взять и отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нельзя. Это непременно повлечет за собой хаос. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос», — процитировало ее слова РИА «Новости».

Голикова отметила, что нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ и какой он. Она напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать. Все дело в том, что это касается социального благополучия населения. В понедельник вице-премьер выступила на Всероссийской неделе охраны труда.

В конце августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отменить МРОТ. Он отметил, что оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума.