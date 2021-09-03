Вице-премьер Голикова предсказала появление коллективного иммунитета в России осенью

Россия может достигнуть коллективного иммунитета уже этой осенью. Полностью от коронавируса привиты уже более 38 миллионов россиян. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы рассчитываем, что это будет осень», — ответила Голикова на вопрос о достижении коллективного иммунитета во время выступления на марафоне «Новое знание». Ее процитировал ТАСС.

Она добавила, что одну дозу препарата от коронавируса получили 45,4 миллиона человек, полностью привились 38,5 миллиона.

Вице-премьер заявила, что для достижения коллективного иммунитета надо полностью вакцинировать 90 миллионов человек.

Масштабная вакцинация населения от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Большее количество людей делает прививку препаратом «Спутник V». Также в России создали вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

В России осенью началась кампания по вакцинации от гриппа. Специалисты отметили, что прививку можно делать и в случае, если человек уже привился вакциной от коронавируса.