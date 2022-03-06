Вице-премьер Чернышенко: сайтам на непрофессиональных площадках дадут возможность переехать

Многие российские сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. «Яндекс», «Ростелеком» и «ВКонтакте» готовы предоставить свои публичные облака для максимально быстрого переезда сайтов, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«От руководителей цифровой трансформации сейчас нужны конкретные действия и результаты в сжатые сроки. Правительством разработаны меры поддержки IТ-отрасли», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что Минцифры начало сбор информации, статистики по эффективности использования этих мер, чтобы понять, какая еще нужна поддержка отрасли. По его словам, сейчас очень важно быстро реагировать и противодействовать существующим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты, добавил он.

В связи с этим Минцифры поручили подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры. По информации ведомства, многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. Компании «Яндекс», «Ростелеком» и «ВКонтакте» готовы предоставить свои публичные облака для максимально быстрого переезда сайтов. Помимо этого, министерство предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».

Среди мер поддержки отрасли выделение денег IT-компаниям для улучшения жилищных условий и повышения зарплат сотрудников, грантовая поддержка перспективных отечественных IТ-решений.

Помимо этого, IT-компаниям предоставят льготные кредиты по ставке 0% по налогу на прибыль. Также предусмотрена поддержка закупок критически важных российских разработок для государственных и муниципальных нужд и отдельных компаний. И, наконец, налоговые льготы и преференции для интернет-компаний и интеграторов.