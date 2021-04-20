Вице-премьер Борисов предрек катастрофу МКС из-за изношенности

Международная космическая станция (МКС) находится в плачевном состоянии, заявил вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Будущая российская национальная космическая станция, по его словам, может стать перевалочным пунктом для освоения Луны и других планет.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — передал ТАСС слова вице-премьера, которые он произнес в эфире телеканала «Россия 1».

Борисов заявил, что Россия должна построить свою собственную космическую станцию, которая в будущем станет промежуточным пунктом для полетов к другим планетам и освоения Луны. Она может быть высокоорбитальной и находиться выше МКС. Он отметил, что Россия может самостоятельно реализовать проект космической станции, но при желании будут приглашены партнеры.

Россия заявила о планах отказаться от МКС после 2025 года. Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что проще построить собственную космическую станцию, так как на содержание 15 модулей, из которых только пять российских, до 2030 года будет потрачено около 400 миллиардов рублей.