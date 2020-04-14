Вице-премьер Абрамченко рассказала о подготовке регионов к сезону пожаров

Российские регионы начали готовиться к пожароопасному сезону в лесах. За ситуацией помогают следить современные мониторинговые системы. Но важным остается обеспечение быстрого реагирования на возгорания.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что сводные планы тушения лесных пожаров утвердили во всех субъектах страны. Несмотря на это, проверка показала, что 14 регионов не до конца подготовились к сезону, хотя меры должны принимать по максимуму.

«По вполне понятным причинам мы вступаем в самый сложный период. Около 88% пожаров приходится именно на весенне-летний период, когда в результате неконтролируемых палов сухой травы под ударом оказываются населенные пункты и социально значимые объекты», — пояснила Абрамченко.

Она добавила, что минимизировать угрозу лесных пожаров помогают своевременная профилактика и оперативное реагирование на ситуацию.

«На сегодняшний день мониторинговые системы позволяют выявить и отследить термоточки в режиме фактически реального времени. Однако по опыту прошлого года важно обеспечить и скорость реагирования на эти данные», — отметила вице-премьер.

Ликвидировать пожары необходимо в течение первых суток. В 2019 году благодаря такому быстрому реагированию удалось потушить огонь в 11 регионах. Работы происходили именно за сутки.

В рамках нацпроекта «Экология» регионы получили более 13 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. В этом году планируется выделить еще 3,2 миллиарда рублей. Всего с начала 2020-го произошло порядка 1,5 тысячи лесных пожаров. Большая их часть приходится на Дальний Восток и Сибирь.