Вице-премьер Абрамченко раскрыла масштаб возможных подтоплений в России

Сейчас в России в зоне возможного подтопления после снежной зимы находятся около пяти тысяч населенных пунктов, более 2,5 тысячи автомобильных участков и 49 участков железных дорог, около 1250 мостов. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по сезону половодья и паводков.

«В отличие от ряда предшествующих лет зима в этом году была настоящей — снежной, морозной, долгой. Уже календарная весна, а на большей части страны, по сути, сохраняется зимний режим. Вместе с тем и снеготаяние и половодье на реках страны не за горами, на юге уже начинается», — заявила Абрамченко.

По словам вице-премьера, все вопросы подготовки к паводкам рассмотрел Совбез России. Сейчас в нашей стране подготовились к весне с учетом прошлых лет. Федеральные и региональные власти уже получили соответствующие поручения.

Перед началом весеннего половодья в этом году в России откроют 237 временных гидрологических постов. Абрамченко подчеркнула, что необходимо повысить роль космического мониторинга территорий возможного подтопления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна в Центральной России в этом году будет поздней. По его словам, тепло не придет сразу.