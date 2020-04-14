Вице-премьер Абрамченко поручила информировать жителей регионов о ситуации с лесными пожарами

Лесные пожары часто возникают из-за действий людей. Граждане неосторожно обращаются с огнем или жгут сухую траву, а затем пламя перекидывается на деревья. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проводить работу с населением и информировать жителей о ситуации с пожарами.

Сейчас в 35 субъектах станы действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разжигать костры в лесах. Более того, предусмотрены повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на природе. Несмотря на это, 100% лесных пожаров в 2020 году произошли по вине человека.

«Сама чрезвычайная ситуация зачастую становится почвой для информационных спекуляций и введения граждан в заблуждение. Мы не должны создавать информационный вакуум, а в штабном режиме предоставлять объективную и точную информацию о распространении лесных пожаров», — отметила Абрамченко.

Кроме того, Минсельхозу, Минфину и Минприроды поручено подготовить предложения по мерам, которые помогут не допустить перехода огня с сельскохозяйственных земель на территории лесов.

«Господдержка должна предоставляться только тем сельхозтоваропроизводителям, которые своевременно проводят все профилактические мероприятия и не допускают перехода огня со своих земель», — заключила вице-премьер.

Ранее Абрамченко призвала регионы максимально подготовиться к пожароопасному сезону. Всего с начала года в России произошло уже более 1,5 тысячи возгораний.