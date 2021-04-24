Вице-премьер Абрамченко и глава РЭО Буцаев призвали сдавать одежду в переработку. И показали пример

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко призвала россиян сдавать одежду в переработку. Она вместе с руководителем ППК РЭО Денисом Буцаевым приняла участие в акции, посвященной осознанному потреблению.

Вице-премьер посетила «Пункт приема старых вещей» от фонда «Второе дыхание» и сдала неиспользуемую одежду, чтобы российские «зеленые бренды» могли создать из нее модели для новых коллекций.

«Экономика замкнутого цикла предполагает множество способов дать новую жизнь отслужившим свое вещам. Часть отходов можно переработать в исходные товары. Из других можно создать вещи менее требовательные к качеству материалов. Особенное место в этих циклах занимает апсайклинг — процесс, при котором старые вещи становятся чем-то не только полезным, но и красивым», — заявила Виктория Абрамченко.

По ее словам, такой подход не применяется массово, но отражает новую модель поведения. Тренд на осознанное потребление — занимает лидирующие позиции в мировой повестке. И Россия не исключение. Она обратила внимание, что промышленные предприятия и творческие индустрии активно подключаются к этому направлению.

«Чем быстрее в России будет создана отрасль переработки, тем лучше. Мы с коллегами посчитали, что порядка 30−40% вторичных материальных ресурсов — потенциальное сырье, которое может становиться новым товаром, и мы сможем в ближайшие годы вовлекать их во вторичный оборот. Таким образом, все меньше и меньше первичных природных ресурсов мы будем использовать», — отметила Абрамченко.

Вице-премьер призвала россиян присоединиться к аналогичным акциям и не выбрасывать те вещи, которые, как может показаться, «отслужили свое» в мусорный бак.

«Это важное и нужное дело. Пункты приема одежды и текстильных изделий нужны во всех регионах страны. Я сегодня привезла несколько вещей, которые мне больше не нужны, они в хорошем состоянии, но я их больше не ношу. Хотелось бы, чтобы они пошли на переработку или наши дизайнеры вдохнули в них вторую жизнь», — сказала вице-премьер.

Глава Российского оператора Денис Буцаев тоже сдал неиспользуемые вещи в «Пункте приема». По его словам, текстиль — особенная фракция, а многие вещи, которые можно посчитать ненужными, могут обрести нового хозяина.

«Не отправляйте старые вещи на захоронение! Они могут кому-то пригодиться и обрести новую жизнь. Если одежда действительно непригодна для повторного использования, ее перерабатывают в трикотажную ветошь или регенерированное волокно, которое используется при производстве стройматериалов», — сказал руководитель ППК РЭО Денис Буцаев.

По данным экспертов, около 5% отходов, которые направляются на захоронение являются текстильными изделиями. В России немало социальных проектов, направленных на то, чтобы передать ненужную одежду тем, кому она на самом деле необходима. Или переработать текстиль — не для заработка, а чтобы вещи не уехали на полигон. К таким программам относятся «Второе дыхание», «Добрые вещи», «Зеленая капля», «Добрый ящик», «Свалка» и многие другие.