Вице-мэр Уфы распорядился о проведении рейдов в городе
В Уфе пройдут рейды по соблюдению масочного режима. Такое распоряжение дал вице-мэр столицы Салават Хусаинов. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
В Уфе не меняется ситуация с коронавирусной инфекцией, количество зараженных не уменьшается. В связи с этим Хусаинов велел устраивать рейды, чтобы проверять наличие масок у жителей города, а также контролировать соблюдение социальной дистанции.
Отмечается, что жители столицы Башкирии стали все чаще пренебрегать мерами безопасности. Штрафовать людей без масок не станут, но будут настоятельно рекомендовать их надевать.