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    07 июля 2020, 15:53

    Вице-мэр Уфы распорядился о проведении рейдов в городе

    Анастасия Кременчугская

    В Уфе пройдут рейды по соблюдению масочного режима. Такое распоряжение дал вице-мэр столицы Салават Хусаинов. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    В Уфе не меняется ситуация с коронавирусной инфекцией, количество зараженных не уменьшается. В связи с этим Хусаинов велел устраивать рейды, чтобы проверять наличие масок у жителей города, а также контролировать соблюдение социальной дистанции.

    Отмечается, что жители столицы Башкирии стали все чаще пренебрегать мерами безопасности. Штрафовать людей без масок не станут, но будут настоятельно рекомендовать их надевать.