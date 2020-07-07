Вице-мэр Уфы распорядился о проведении рейдов в городе

В Уфе не меняется ситуация с коронавирусной инфекцией, количество зараженных не уменьшается. В связи с этим Хусаинов велел устраивать рейды, чтобы проверять наличие масок у жителей города, а также контролировать соблюдение социальной дистанции.

Отмечается, что жители столицы Башкирии стали все чаще пренебрегать мерами безопасности. Штрафовать людей без масок не станут, но будут настоятельно рекомендовать их надевать.