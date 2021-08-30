Вице-мэр Ракова: школьников в Москве не будут заставлять сдавать ПЦР-тесты перед 1 сентября

Школьников в Москве не будут заставлять в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты перед началом учебного года. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сдавать тест на коронавирус перед 1 сентября не нужно будет ни ученикам школ, ни воспитанникам детсадов, ни студентам техникумов, сообщил «Интерфакс».

Ракова подчеркнула, что в школы не смогут попасть дети с признаками ОРВИ, а также те ученики, которые контактировали с заболевшими ковидом. Эта ограничительная мера была направлена на борьбу с распространением коронавируса и недопущения вспышек заболеваемости среди детей.

«Тем самым, я надеюсь, мы сможем существенно снизить риски распространения инфекции внутри школы», — объяснила она.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в настоящее время ситуация с коронавирусом в столице обстоит лучше, чем в других регионах страны.

В Минздраве РФ перед началом учебного года ранее предупредили, что школьники входят в группу риска по тяжелому течению COVID-19. По последним данным ведомства, коронавирусом заразились 500 тысяч несовершеннолетних.