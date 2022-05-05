Вице-мэр Ракова рассказала о программе модернизации московских поликлиник

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сразу в 88 московских поликлиниках проходит камремонт по программе модернизации. Об этом написало ИА НСН.

В 41 здании работы находятся на стадии завершения.

«Всего капремонт с учетом зданий, открытых ранее, затронул уже 129 помещений, или почти две трети всей программы. Сейчас медицинскую помощь по новому стандарту получают более 900 тысяч жителей 37 районов города», — сказала Ракова.

Московские поликлиники будут оборудованы современным медицинским оборудованием. В них установят маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также приборы для проведения МРТ и КТ. В медучреждениях, в которых продолжается ремонт, помощь для пациентов по-прежнему доступна.