Вице-мэр Москвы рассказал о росте продаж нежилой недвижимости в столице

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте продаж нежилой недвижимости, которая находится в собственности у столицы. По его словам, за неполный 2021 год инвесторы приобрели на треть больше городской недвижимости, чем за 2020 год. Об этом написал сайт «Русская планета».

Власти считают, что цифровизация купли-продажи недвижимости, на которую столица полностью перешла в 2020 году, подтолкнула инвесторов стать более активными. Если в 2019 году город заключил 484 соглашения, то в этом году объемы продаж увеличились более чем в два с половиной раза.

«За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году и на 35% больше, чем в 2020 году», — сообщил Ефимов.

Наибольший интерес для покупателей представляют парковочные места и нежилые помещения. Для покупки городского объекта инвестору достаточно лишь авторизоваться в личном кабинете на Инвестпортале Москвы и на сайте Росреестра. Данная процедура занимает всего несколько минут.