Вице-мэр Москвы Ефимов: отсрочкой платы за аренду недвижимости воспользовались 490 компаний

Работающие в Москве компании в рамках принятых столичными властями антикризисных мер получили отсрочку за аренду помещений во втором квартале 2022 года. Никаких дополнительных пеней им не начислят, но рассчитаться за использование городской недвижимости им нужно до конца года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что предложенной мерой поддержки воспользовались 490 компаний-арендаторов. За один месяц их число выросло в два раза.

«В марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них — отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое. Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра Москвы добавил, что воспользоваться отсрочкой могут 5,3 тысячи компаний, взявших в аренду нежилые площади города.

По оценке министра правительства российской столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь сданных в аренду объектов составляет 1,18 миллиона квадратных метров.

«Это и отдельно стоящие здания, и помещения. В настоящее время возможностью перенести платежи за второй квартал воспользовались преимущественно представители малого и среднего бизнеса», — подчеркнул он.

Для получения отсрочки по оплате аренды за второй квартал московским предпринимателям нужно подать заявление в свободной форме в электронную приемную Департамента городского имущества, расположенную портале mos.ru. В тексте нужно указать адрес объекта и номер договора. Обратиться в ведомство можно по почте.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях в городе можно узнать на сайте «Экономика Москвы».