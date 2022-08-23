Вице-мэр Москвы Ефимов: завершился аукцион о развитии бывшей промзоны «Теплый стан»

Аукцион на право проведения комплексной реорганизации бывшей промышленной зоны «Теплый стан» завершился, его выиграл девелопер из Архангельска. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, сейчас эта территория используется неэффективно, на участке расположены склады, автомастерские и стоянки.

«За последние несколько лет в столице были созданы благоприятные условия для инвесторов. В городских проектах все чаще участвуют компании из других регионов. Так, по итогам аукциона право заключения договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны „Теплый Стан“ выиграл застройщик из Архангельска. Соглашение с девелопером будет подписано на 10 лет, его стоимость по итогам торгов составила 24,66 миллиона рублей. Объем инвестиций в реорганизацию территории оценивается в 17 миллиардов рублей, а ожидаемые поступления в бюджет города составят 1,5 миллиарда рублей в год. По итогам реализации проекта для жителей появится более 4,4 тысячи новых рабочих мест», — сообщил Ефимов.

Заммэра столицы отметил, что это уже третий аукцион на право комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых участков. Он напомнил, что первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ прошел в Москве в 2020 году. В рамках этого соглашения обустроят часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2021 году посредством аукциона заключили договор на развитие бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе».

Победителю нынешнего аукциона — ООО «Специализированный застройщик „Севтехнадзор“» — необходимо заключить с городом договор в течение 30 дней, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что после того, как договор будет заключен, инвестор сможет начать планировать территорию и после начинать стройку. В итоге на площади бывшей промзоны могут появиться больше 204 тысяч «квадратов» недвижимости — это и магазины, и банки, и кафе, и научно-производственные объекты.кафе, и научно-производственные объекты.