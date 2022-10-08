Вице-мэр Москвы Ефимов: город поддержал строительство завода по выпуску техоборудования | 360°

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Вице-мэр Москвы Ефимов: город поддержал строительство завода по выпуску техоборудования

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В Москве в Троицком административном округе планируется создать завод по выпуску технологического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра в столице по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок общей площадью 1,5 гектара, который город предоставит инвестору без торгов, расположен в поселении Вороновском. Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей», — пояснил Владимир Ефимов.

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Он добавил, что новое предприятие создаст рабочие места более чем для 30 человек.

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Инвестором выступит «Машиностроительный завод „Поток“». Сейчас он специализируется на производстве мобильных трубопроводных систем и дизельных насосных станций. Новый проект позволит заводу расширить выпуск оборудования, востребованного в ЖКХ, строительной и горнодобывающей отраслях, сельском хозяйстве, в также при аварийно-восстановительных и спасательных работах.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, реализация этого проекта будет способствовать улучшению показателей программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

«С инвестором заключат договор на пять лет», — сказал Гаман.

В марте этого года правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли по льготной ставке один рубль в год. Ставка распространяется на весь срок действия договоров. Сегодня заключено восемь таких контрактов.

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