Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о строительстве индустриального квартала в промзоне «Черемушки»

Территорию бывшей московской промзоны «Квартал 25А Черемушки» реорганизуют. На месте складов и гаражей там появится новый жилой микрорайон. Работу проведут в рамках проекта «Индустриальные кварталы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что общий размер инвестиций в развитие территории бывшей промзоны составит 13 миллиардов рублей.

«Участок, подлежащий комплексному развитию, находится по соседству с центром планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте в районе Черемушки на юго-западе Москвы. Его площадь составляет 5,3 гектара. В реализацию проекта инвестор вложит 13 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города превысит 110 миллионов рублей в год. В новом индустриальном квартале появится более 200 новых рабочих мест», — заявил Ефимов.

Вице-мэр отметил, что сейчас там расположены гаражи, склады и автосервис, а также подлежащая демонтажу незаконная постройка. Инвестором, который займется освоением участка, выберут в ходе торгов. Кроме того, реорганизацией территории могут заняться сами собственники участка. Для этого они могут подать заявку на участие в аукционе или провести все работы самостоятельно с получением компенсации в размере рыночной стоимости земли и зданий.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проект предусматривает строительство более 160 квадратных метров недвижимости, большую часть из которой займут жилые дома.

«Большую часть промзоны займет жилье — построят более 138 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории возведут детский сад на 125 мест и школу на 275 учеников общей площадью свыше девяти тысяч квадратных метров, а также объекты коммунального назначения площадью более 13 тысяч квадратных метров, для обеспечения деятельности микрорайона», — отметил Гаман.

Развитие бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы проводят в рамках проекта «Индустриальные кварталы». На благоустроенных участках открывают новые современные производства, магазины, места для отдыха или занятий спортом. Это позволяет создавать более 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в благоустройство территорий составляет семь триллионов рублей, из которых бюджет столицы получит около трех триллионов рублей.

Сейчас такая работа проводится сразу на девяти участках. В этом году власти Москвы заключили договоры с инвесторами о преобразовании заброшенной стройке в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево». Кроме того, мэрия выбрала двух операторов, которые займутся реорганизацией бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино».

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