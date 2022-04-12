Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о создании центра компетенций в сфере импортозамещения

Центр компетенций в сфере импортозамещения появится при ОЭЗ «Технополис „Москва“». Это позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается Центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек Владимир Ефимов Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города

В работе Центра намерены принять участие такие компании ОЭЗ Москвы, как «Приводная техника», «Хирана+», «Диагностика-М», «Европейская электротехника», «Профотек», «СКТБ ПР», «НПО Композит», «Концерн Гудвин», «Неорос», «Бифорком», «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», «Фотоэксперт».

Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит Научный технический совет ОЭЗ «Технополис „Москва“».

«Участники Центра компетенций как эксперты в своих отраслях и кластерах смогут заявить о потребностях коллегам и использовать возможности внутри ОЭЗ для организации контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов. Большое внимание будет уделяться работе с городскими заказчиками Москвы. Более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“, для нужд городских учреждений — одна из ключевых задач Центра», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Первое установочное совещание уже состоялось, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.

«Предприятиям необходимо сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года. В Центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами», — заявил Дегтев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара, одна из которых расположена в Печатниках, а четыре — в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки: освобождение от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин, а ставка налога на прибыль составляет 2%.

Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.