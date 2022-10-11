Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны «Северянин» | 360°

Общество 11 октября 2022, 07:16 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о реорганизации бывшей промзоны «Северянин» РИА «Новости»

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Жилые дома с необходимой инфраструктурой, производства и офисные здания появятся на территории бывшей промзоны «Северянин» в московском районе Свиблово. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что всего под преобразование отдадут три участка промзоны «Северянин» общей площадью 22 гектара.

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«Вложения в реорганизацию оцениваются в 30 миллиардов рублей. Там построят жилую недвижимость, а также производства, общественно-деловые здания и объекты социальной инфраструктуры, где смогут работать более 4,7 тысячи человек. В результате в бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 миллиарда рублей в текущих ценах», — заявил Ефимов.

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Всего на трех участках бывшей промзоны «Северянин» можно возвести более 277 тысяч квадратных метров новых построек: как жилых домов, так и зданий производственного назначения, отметил министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На месте бывших промзон в районе Свиблово предусмотрено строительство 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, 23 тысяч квадратных метров зданий производственного назначения и около 104 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов», — рассказал он.

Министр отметил, что для жителей новых домов бывшей промзоны возведут детский сад на 125 воспитанников, школу для 200 учеников, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса. В одном организуют бассейн и каток, а другой станет частью общественного-торгового центра.

Проекты решений о комплексном развитии участков бывшей промзоны «Северянин» опубликованы на сайте правительства Москвы.

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