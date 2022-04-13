Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о работе сервиса по автоматическому подбору мер поддержки предпринимателей

За первую неделю работы сервиса по автоматическому подбору мер поддержки на сайте Центра поддержки экономики Москвы им воспользовались почти 20 тысяч предпринимателей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сервис содержит свыше 100 действующих в Москве федеральных и городских мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Ежедневно его посещают несколько тысяч предпринимателей.

Только 4 апреля, в день запуска агрегатора, сайт посетили более шести тысяч человек. Число просмотров страниц сайта в этот день превысило 14,5 тысячи, а за всю неделю, с 4 по 10 апреля, зафиксировано почти 50 тысяч просмотров, из которых 80% приходится на страницы мер поддержки Владимир Ефимов Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Для получения информации об антикризисных мерах предпринимателям нужно выбрать из списка сферу своей деятельности, организационную форму, а также размер бизнеса и направления поддержки. Система подберет и покажет все доступные для конкретного предприятия меры. Также пользователь получит их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым эти меры утверждены.

«Наибольший интерес у посетителей вызвали такие меры поддержки, как гранты для предпринимателей на создание или развитие МСП, финансовая поддержка инновационного импортозамещения, компенсации МСП расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, гранты на приобретение и лизинг оборудования, кредитные программы для малого и среднего бизнеса», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Центр поддержки экономики Москвы был создан весной 2020 года для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью. Он принимал участие в разработке антикризисных решений московского правительства по поддержке столичной экономики общим объемом около 100 миллиардов рублей.

В Центре работает горячая линия. Получить консультацию можно по будням с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 539-59-99. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.