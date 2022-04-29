Вице-мэр Москвы Ефимов: промышленные предприятия города увеличили объемы выпуска на 20,5%

Объемы производства промышленных предприятий Москвы за первые три месяца 2022 года выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой прирост показали обрабатывающие предприятия, увеличившие свой объем на 27,3%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что только в марте общий показатель промышленных предприятий столицы увеличился на 13,5% по сравнению с первым весенним месяцем прошлого года. У предприятий по обработке прирост составил 17%.

«Среди лидеров текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования», — добавил Ефимов.

На сегодняшний день в Москве работает более трех тысяч производств различных отраслей, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что предприятиям доступно более 20 мер поддержки, в том числе предоставление льготных займов, субсидий и присвоение специальных статусов.

«Перечень дополнили рядом актуальных антикризисных мер, ими уже активно пользуются производители машин и оборудования. Рост объема производства в этой отрасли по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85,1%», — отметил Овчинский.

В марте мэрия столицы направила в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительные 20 миллиардов рублей. Эти деньги предназначены для компенсации ставок по банковским кредитам, выполнения инвестиционных программ и инвестпроектов по объектам нежилого назначения.

Для предпринимателей, которые готовы вложиться в строительство или реконструкцию производственных объектов, подготовили специальную льготу. Она предусматривает арендную плату за землю — один рубль за год. Это позволит бизнесу сэкономить на создании рабочих мест и оперативно начать выпуск своей продукции. Все подробности, о льготах и мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте Центра поддержки экономики Москвы.

Больше информации о проводимой экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы есть на сайте «Экономика Москвы».