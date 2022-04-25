Вице-мэр Москвы Ефимов: отсрочка платежей для арендаторов и собственников земли превысила 5 млрд рублей

Арендаторы и собственники земли в Москве получили отсрочку платежей за второй квартал на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«После введения антикризисных мер поддержки за помощью города за месяц обратились 78 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления на строительство», — пояснил Ефимов.

По данным заммэра, представителям бизнеса предоставили отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на шесть месяцев на сумму 3,82 миллиарда рублей. По обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования власти города дали отсрочку по оплате в размере 1,51 миллиарда рублей.

«Эта мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты», — объяснил Ефимов.

Чтобы получить отсрочку арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков, инвесторам нужно обратиться в департамент городского имущества и подать заявление в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета.

По данным главы департамента Максима Гамана, уже получившие помощь города девелоперы занимают 100 земельных участков. Их общая площадь составляет 241 гектар. Объекты по большей части находятся на юге, северо-востоке и юго-востоке Москвы.

«В настоящее время мы продолжаем принимать запросы от застройщиков на получение экономической поддержки», — добавил Гаман.

Подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы есть на сайте economy.mos.ru.