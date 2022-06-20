Вице-мэр Москвы Ефимов: около 80 объектов образования построят в новых индустриальных кварталах

Около 80 образовательных объектов построят в 10 округах Москвы в рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В индустриальных кварталах, построенных на месте бывших промзон, и на других неэффективно используемых территориях появится вся необходимая образовательная инфраструктура», — сказал вице-мэр.

Ефимов уточнил, что по соседству с современными предприятиями и жильем возведут не менее 78 образовательных объектов.

«Будут построены как минимум 31 школа и 38 детских садов, некоторые из них могут быть размещены в одном здании. Также планируется возведение четырех школ искусств, трех организаций дополнительного образования и восьми специализированных колледжей», — рассказал заммэра.

На северо-востоке появятся 16 объектов, на севере — 13, на западе и северо-западе — по 11, на востоке — восемь, юго-востоке — семь, на юго-западе — пять, на юге — четыре, два построят в Зеленоградском административном округе и один — в ЦАО.

Комплексное развитие участков бывших промзон и неиспользуемых территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит семь триллионов рублей. Бюджет получит около трех триллионов рублей.