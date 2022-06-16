Вице-мэр Москвы Ефимов: новый комплекс по производству стройматериалов из дерева появится в ТиНАО

В ТиНАО появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство откроют при поддержке инвестора — компании ООО «ПрофильДоорс». Предприятие получило землю в аренду в рамках масштабного инвестиционного проекта МаИП. Площадь будущего комплекса — более двух гектаров.

«Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о передаче инвестору около 2,3 гектара земли в границах Новой Москвы под строительство нового производственного комплекса по выпуску стройматериалов из дерева», — поделился Ефимов.

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Он отметил, что ООО «ПрофильДоорс» потратит на комплекс не менее 600 миллионов рублей. На производстве планируют открыть порядка 55 рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что комплекс ежегодно будет приносить в бюджет столицы свыше 10 миллионов рублей.

«Новый комплекс по выпуску шпона, фанеры, деревянных плит и панелей будет построен в непосредственной близости от действующего производства. Ежегодно в бюджет столицы будет поступать не менее 15 миллионов рублей налогов», — сообщил он.

Инвестор будущего комплекса является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей в столице. Ежегодно ООО «ПрофильДоорс» производит порядка 600 тысяч единиц товаров своего профиля. У компании уже есть собственная производственная площадка в границах ТиНАО. Ее площадь составляет 5,4 гектара.

Поддержка предпринимателей

Столичным предпринимателям доступны разнообразные меры антикризисной поддержки. Правительство Москвы выделяет льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ и возведение объектов нежилого строительства. В марте на эти цели выделили 20 миллиардов рублей.

Их направили в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Именно сюда предприниматели могут обратиться за льготным кредитом.

Мэр Сергей Собянин решил уменьшить ставки по льготным кредитам до девяти процентов годовых. Новый тариф доступен предприятиям и организациям нефинансового сектора, а также строительным компаниям. Это касается как новых кредитов, так и одобренных ранее.

Направить заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация также доступна на сайте Фонда или по телефону 8-495-777-26-96.