Вице-мэр Москвы Ефимов: новый индустриальный квартал появится недалеко от Измайловского парка

Новый индустриальный квартал создадут на участке бывшей промышленной зоны недалеко от Измайловского парка в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэрия одобрила проект комплексного развития участка в бывшей промзоне «Кирпичные улицы» на востоке Москвы. Участок находится в районе Соколиная Гора недалеко от Измайловского парка и в окружении научно-исследовательских комплексов.

«Будущий индустриальный квартал займет более 3,5 гектара. В течение пяти лет здесь планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости — жилье, социальные и досуговые объекты», — рассказал вице-мэр.

Инвестиции в проект превысят 10 миллиардов рублей, отметил Ефимов.

Сейчас эта территория используется неэффективно, в основном там находятся склады. Редевелопмент в рамках городской программы «Индустриальные кварталы» смогут провести собственники, сам город или инвестор, которого привлекут по результатам торгов. Причем в последних двух случаях собственники участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней объектов.

Основную часть займет жилье — более 93 тысяч квадратных метров. Не менее 4,5 тысячи квадратных метров отведут под общественную застройку, в том числе детский сад на 200 мест и спортивные объекты. Создадут более 250 новых рабочих мест.