Вице-мэр Москвы Ефимов: новый индустриальный кластер в ТиНАО создаст 650 рабочих мест

Новый индустриальный кластер площадью более 116 тысячи квадратных метров создадут в префектуре ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Этот проект даст 650 новых рабочих мест.

В состав кластера войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских и грузовых изделий. Их построят вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная в Троицком и Новомосковском округах города.

В реализацию проекта застройщик инвестирует 13,25 миллиарда рублей. Новые предприятия будут выпускать фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, ранее градостроительно-земельная комиссия одобрила также реализацию проекта по строительству промышленного технопарка «Бекасово» в поселении Новофедоровское.

«Общая площадь участка составляет 556 гектаров, на нем появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты», — уточнил он.

С марта этого года компании в рамках антикризисных мер могут получить в аренду земельные участки для развития производств на территории города по ставке один рубль в год. На сегодняшний день с инвесторами заключили уже четыре договора, по которым в разных районах Москвы будут созданы предприятия по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники, инженерный и приборостроительный комплексы, а также производство кондитерских изделий. Объем инвестиций в проекты превысит 10 миллиардов рублей. На них смогут работать более двух тысяч человек.

Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы опубликована на сайте economy.mos.ru.