Вице-мэр Москвы Ефимов и «ДОМ.РФ» подписали соглашение о совместной реализации инвестпроектов

На Петербургском международном экономическом форуме соглашение подписали заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Партнеры намерены развивать сотрудничество в инвестпроектах, а также рассмотреть возможности финансирования строительства городских объектов.

«Москва и институт развития „ДОМ.РФ“ подписали соглашение о взаимовыгодном и эффективном сотрудничестве. Мы намерены рассмотреть возможности финансирования проектов по созданию социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Таким образом, инвесторы, реализующие проекты государственно-частного партнерства на территории Москвы, могут рассчитывать на долгосрочное финансирование на выгодных условиях», — сообщил Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что соглашение позволит создать эффективный обмен методической, аналитической и другой информацией для проработки возможностей финансирования проектов.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Он был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. В структуру «ДОМ.РФ» входят универсальный ипотечно-строительный Банк и Фонд, реализующий проект формирования комфортной городской среды в регионах.

Москва одной из первых в стране начала использовать механизмы государственно-частного партнерства. Самые распространенные формы сотрудничества государства и частных инвесторов в Москве — это контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии. С 2013 года в столице заключено более 250 ГЧП-договоров на сумму более 1,1 триллиона рублей.

В данный момент развитие промышленности и государственно-частного партнерства — это безусловный приоритет в инвестиционной повестке Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столица реализует инфраструктурные проекты в самых разных сферах: автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании и ЖКХ. В Москве инвесторам, реализующим ГЧП-проекты, доступны различные меры поддержки. Среди них: предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь — различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством специальных статусов», — сообщил Овчинский.

Москва так же масштабирует применение ГЧП-проектов на новые сферы. В 2021 году было подписано первое соглашение по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации. Так, 20-летний ГЧП-проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.