Вице-мэр Москвы Ефимов: более 266 тысяч предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков

С января по май 2022 года на портале поставщиков зарегистрировались боле 266 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков объединяет предпринимателей со всей страны и обеспечивает заказчиков из 39 регионов необходимыми товарами, работами и услугами. За первые пять месяцев 2022 года число предпринимателей, работающих на ресурсе, увеличилось более чем на 16 тысяч, их общее количество превысило 266 тысяч», — уточнил он.

Ефимов отметил, что за пять месяцев 2022 года заказчики и исполнители заключили 234 тысячи контрактов — их общий объем составил 36,3 миллиарда рублей. Из этих показателей доля региональных заказчиков достигла почти 50%, уточнил Ефимов.

Портал поставщиков развивается с 2013 года. Сейчас он является одним из самых востребованных столичных ресурсов для бизнеса.

«Сервисы портала поставщиков автоматизируют весь цикл участия в госзакупках: от анализа товарных ниш и поиска подходящих тендеров до заключения контрактов и предоставления отчетной документации в электронном виде. Подготовиться к участию в закупках также помогает сервис оформления банковской гарантии», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также уточнил, что на портале есть специальный информационный проект. В нем предприниматели могут узнать о мерах поддержки бизнеса и полезных онлайн-сервисах в разных регионах России.

«Все это вместе с удобной системой регистрации, понятным интерфейсом и подробной справочной информацией помогает бизнесу активнее участвовать в закупках», — отметил Лысенко.

Портал поставщиков обеспечивает гарантированный рынок сбыта для представителей малого и среднего бизнеса — именно они составляют более 90% аудитории ресурса. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Ежедневно на портале заключается более 1,5 тысячи контрактов. Среди наиболее популярных категорий — медицинские, строительные и хозяйственные товары, услуги дополнительного образования, бытовая техника, канцелярские изделия, а также работы, товары и услуги в сфере ИТ», — заключил он.

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