Вице-мэр Москвы Ефимов: арендаторы городской земли получили отсрочку платежей на 1,4 млрд

Уже 27 предпринимателей из Москвы воспользовались новой антикризисной мерой поддержки, позволяющей отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал года. Общая сумма составила 1,4 миллиарда рублей.

Это отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что такая мера поддержки — часть программы по стабилизации экономической ситуации. Она охватывает все отрасли экономики и социальной сферы в Москве.

Арендаторы земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев Владимир Ефимов.

Он добавил, что в общей сложности арендаторы земель могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей.

Как получить поддержку?

Льготой могут воспользоваться и собственники земельных участков при изменении вида разрешенного использования на строительство. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для собственников земли, изменивших вид ее разрешенного использования, потенциальная сумма отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей. Это решение позволяет бизнесу снизить траты на реализацию градостроительных проектов, что позитивно отразится на отрасли и развитии города», — отметил он.

Чтобы получить отсрочку арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования участков, инвесторам необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета.

Это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru. Адрес департамента: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1.

Погасить отсроченный платеж нужно будет до октября 2022 года. Больше об экономической политике Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.